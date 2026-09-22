Municipios: el plan de Weretilneck para actualizar recursos sin perjudicar a ninguna localidad

El Gobernador Alberto Weretilneck formalizó hoy un esquema de Compensación Financiera Transitoria para 14 municipios, destinado a reconocer los cambios demográficos y económicos registrados en distintas localidades y atender el desfasaje existente en los actuales índices de coparticipación. La decisión no afectará ni recortará recursos a ninguna localidad.

La medida es resultado de meses de trabajo y diálogo con los gobiernos locales para encontrar una alternativa que contemple el crecimiento de distintas ciudades y la mayor demanda de servicios, obra pública y atención a sus habitantes. Para instrumentarla, la Provincia aportará inicialmente alrededor de $1.029 millones mensuales adicionales con recursos propios del Tesoro Provincial.

“Quienes tomamos decisiones en los ámbitos públicos de la Provincia tenemos que optar entre lo ideal, y a veces impracticable, y lo posible, con sentido común. Esta decisión la estamos tomando con sentido común y con responsabilidad; sin diferencias partidarias ni políticas. Está primando el interés de las comisiones y de las municipalidades por sobre las expectativas y por sobre los intereses locales, encontrando la manera de resolver esta dificultad”, destacó Weretilneck.

“Este acuerdo no es lo ideal, pero es lo posible, para que aquellas ciudades que efectivamente han crecido tengan al menos una compensación para los mayores gastos y la mayor demanda que tienen en cuanto a servicios, obra pública y atención a sus habitantes. De alguna manera, este acuerdo logra que los mayores gastos que tienen los municipios y las comisiones con más cantidad de habitantes sean compensados”, agregó.

Weretilneck confirmó que esta tarde se enviará el proyecto de modificación de la Ley a la Legislatura Provincial para que sea tratado mañana, martes, en la plenaria de comisiones, y el jueves en la sesión. El mecanismo tendrá carácter transitorio y permanecerá vigente hasta la sanción de una nueva Ley de Coparticipación Municipal o hasta que un nuevo Censo Nacional modifique las variables utilizadas para la distribución.

Por su parte, el Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, remarcó el proceso de diálogo que permitió arribar a esta alternativa. “Desde el comienzo planteamos que una discusión de estas características tenía que hacerse con los intendentes y buscando consensos. No queríamos resolver una inequidad generando otra. Por eso construimos una salida en la que algunos municipios pueden mejorar sus recursos sin que eso signifique quitarle fondos a otro”, afirmó.

Estuvieron presentes en el acto, acompañando al Gobernador y al Ministro Ríos, el Ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez; el presidente del bloque de Juntos, Facundo López; la Secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid; y los Intendentes de Viedma, Marcos Castro; de Bariloche, Walter Cortés; de Cipolletti, Rodrigo Buteler; de General Roca, María Emilia Soria; de El Bolsón, Bruno Pogliano; de Catriel, Daniela Salzotto; de Darwin, Víctor Mansilla; de Fernández Oro, Gustavo Amatti; de Los Menucos, Mabel Yahuar; de Dina Huapi, Hugo Cobarrubia; de Comallo, Raúl Hermosilla; de Guardia Mitre, Miguel Evans; de Cervantes, Claudia Montanaro; de Ramos Mexía, Nelson Quintero; y de Ingeniero Huergo, Silvia Penilla.

También firmaron sus correspondientes convenios los Comisionados de Fomento de Aguada de Guerra, Aguada Guzmán, Arroyo Ventana, El Caín, El Manso, Nahuel Niyeu, Naupa Huen, Ojos de Agua, Peñas Blancas, Pilcaniyeu, Rincón Treneta y Villa Llanquín, y la jefa comunal de San Javier.