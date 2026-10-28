Ríos: “Asumimos el pago de los sueldos con mucha responsabilidad”

El próximo sábado 31 la totalidad de los trabajadores públicos cobrarán el sueldo correspondiente al mes de octubre, con un aumento del 4,18% pactado en base a la variación del IPC de agosto y septiembre que forma parte del esquema de actualización salarial provincial.

En este sentido, el Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, destacó que “el pago el último día de octubre es una buena noticia y tiene que ver con el esfuerzo que hace la Provincia de Río Negro y que genera la posibilidad de que los trabajadores puedan contar con su sueldo los primeros días del mes, una práctica que venimos repitiendo desde hace algunos meses”.

Asimismo, el funcionario agregó qué “esto no es algo que esté pasando por casualidad, sino que es una decisión de acompañar a los trabajadores públicos para que tengan previsibilidad, no sólo al cobrar sino también al momento de asumir sus responsabilidades como los alquileres y los gastos, por eso lo vamos a seguir sosteniendo en el tiempo, es un esfuerzo que asumimos con mucha responsabilidad y seriedad”.

Por último, el Ministro sostuvo en Radio Patagonia 90.5 que “desde el Gobierno tenemos que buscar el equilibrio y por eso todos los meses estamos garantizandolo con una propuesta que acompaña los procesos inflacionarios, nosotros no desconocemos que en este contexto nacional los sueldos no alcanzan para todo y que la situación es compleja, sabemos que nada está resuelto del todo, pero decidimos acompañar con la responsabilidad y los recursos que tiene la provincia, así como también con la seriedad necesaria para cumplir con los pagos”.