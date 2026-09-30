Río Negro asistió a una persona víctima de explotación en Paraje Los Berros

El Gobierno de Río Negro intervino en el paraje Arroyo Los Berros para asistir a una persona con discapacidad que se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad y presunta explotación económica. El operativo fue realizado por el Ministerio de Desarrollo Humano y fue dispuesto a partir de un requerimiento de la Sede Fiscal Descentralizada de Viedma.

La intervención estuvo a cargo de la Coordinación Provincial del Programa Provincial de Asistencia a Víctimas del Delito de Trata y contó con la participación de Gendarmería Nacional y profesionales del Hospital Osvaldo Pablo Bianchi de Sierra Grande. En el lugar, los equipos realizaron una evaluación integral de la situación y detectaron la ausencia de redes de apoyo y de cobertura adecuada en aspectos sanitarios, alimentarios, habitacionales y documentales.

Durante el procedimiento se constató que terceros mantenían retenido el documento nacional de identidad de la persona y que, según los indicadores relevados, sus haberes previsionales habrían sido utilizados en beneficio de otras personas durante un período prolongado. La situación se habría visto agravada por su discapacidad motriz y la falta de redes de apoyo en el paraje.

Los profesionales de salud que participaron del operativo realizaron una evaluación y brindaron contención en el lugar, mientras que los equipos especializados del Ministerio dispusieron las medidas necesarias para garantizar su protección y asistencia.

A partir de la intervención, el Programa Provincial de Asistencia a Víctimas del Delito de Trata activó los protocolos de acompañamiento integral, que incluyen la atención de salud, la restitución de documentación y derechos, y el seguimiento de la situación para garantizar condiciones de protección y una vida digna.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro sostiene una intervención articulada frente a situaciones de trata y explotación, con una mirada integral que prioriza la protección de las personas afectadas y la restitución de sus derechos.