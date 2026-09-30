Pilcaniyeu: La fiscalía imputó al padre y su hijo por homicidio

La fiscalía imputó por homicidio simple y solicitó la prisión preventiva de Rafael (70) y Fredi Noves (27) por el homicidio de Ceferino Antonio Paine (54), ocurrido en la zona de San Rafael. El juez de Garantías Ricardo Calcagno dió por formulados los cargos, pero los detenidos deberán presentarse semanalmente en la comisaría de Pilcaniyeu, recuperando la libertad.

Los imputados habrían utilizado una llave cruz y modificado la escena del crimen, mientras que la defensa alega irregularidades en el procedimiento y versiones cruzadas de los hechos.

Durante la audiencia formal realizada este martes, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Daniela Ortiz, acusó formalmente a Rafael Noves (padre) y Fredi Noves (hijo) por el brutal asesinato de Ceferino Antonio Paine, un peón de campo que desempeñaba sus tareas en la zona rural de San Rafael, cerca de Pilcaniyeu. Según la hipótesis fiscal, el hecho ocurrió el pasado domingo 27 de septiembre alrededor de las 18:00 horas, cuando los acusados le propinaron 16 golpes en la cabeza a la víctima con una llave cruz, provocándole un politraumatismo de cráneo grave con exteriorización de masa encefálica.

La fiscalía fundamentó el pedido de prisión preventiva para ambos imputados señalando la existencia de riesgos procesales y un claro intento de entorpecimiento de la investigación. De acuerdo con la acusación, los sospechosos cambiaron su versión de los hechos en tres oportunidades. Además, según el MPF, se constató que movieron el cuerpo de Paine aproximadamente 20 metros para depositarlo en su propia cama y lavaron el lugar del ataque utilizando baldes de agua para borrar los rastros de sangre.

Por su parte, el abogado defensor de la familia Noves, el abogado Vigueras adelantó que trabajan en una teoría del caso basada en legítima defensa. Además, cuestionó duramente el accionar policial ya que habríaninterrogado a uno de los imputados.

El juez Ricardo Calcagno impugnó la validez del testimonio inicial de Fredi Noves, argumentando que el personal policial no se encuentra facultado para realizar interrogatorios o preguntas directas sin las debidas garantías.

Por su parte el abogado defensor remarcó un dato central para la teoria del caso, fue el propio Fredi Noves quien dio aviso a las autoridades tras presuntamente hallar el cuerpo sin vida.

Declaraciones de los imputados

Al momento de hacer uso de la palabra, los imputados ofrecieron relatos divergentes sobre lo sucedido aquella tarde de domingo. Fredi Noves (hijo) declaró ante el tribunal que se encontraba reparando un automóvil cuando Paine se presentó en evidente estado de ebriedad con intenciones de ayudarlo. Según su versión, ante el peligro de que el vehículo se cayera sobre la víctima, le pidió al peón que se retirara, lo que habría desatado la ira de Paine, quien se marchó del lugar llevándose una llave cruz. El joven aseguró que posteriormente encontró a Paine ya fallecido.

En contraste, la declaración de su padre, Rafael Noves, apuntó a un escenario de legítima defensa ante una supuesta agresión. El hombre manifestó que Paine llegó a su vivienda de forma violenta y en estado de ebriedad, pateando la estructura e iniciando un ataque en su contra. “Pensé que tenía un cuchillo, él siempre llevaba cuchillo, era él o yo, así que le di. Lo empujé y cayó sobre el cenicero de hierro, después no me acuerdo más”, confesó ante las autoridades judiciales.

Rafael Noves, de 70 años, fue imputado por himicido simple en la causa que investiga un crimen en la zona de Pilcaniyeu

El proceso continuará evaluando las pericias científicas por el periodo de cuatro meses, con plazo límite el 1 de marzo. Los dos imputados recuperarán la libertad y deberán presentarse semanalmente en la comisaría más cercana a su domiclio.