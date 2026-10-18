Weretilneck impulsa un programa para que los estudiantes tengan su DNI al día

Río Negro pone en marcha Tu Identidad, un programa que acercará el Registro Civil a las escuelas de la provincia con el objetivo de actualizar el DNI de estudiantes de nivel primario que no hayan realizado el trámite correspondiente entre los 5 y los 8 años. La iniciativa, impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck, apunta a facilitar el acceso a la documentación y garantizar que los menores tengan su Documento Nacional de Identidad al día.

El programa, articulado por los ministerios de Gobierno y Trabajo y de Educación y Derechos Humanos, comenzará su primera etapa el próximo lunes, y se extenderá hasta fines de noviembre con operativos simultáneos en escuelas primarias de Bariloche, Roca, Cipolletti y Viedma. En diciembre y a lo largo de 2027, el cronograma continuará en otras localidades.

El Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, destacó la importancia del trabajo conjunto entre las áreas provinciales: “Este programa demuestra lo que podemos lograr cuando trabajamos de manera articulada. Junto al Ministerio de Educación vamos a llevar el Registro Civil directamente a las escuelas, facilitando un trámite obligatorio y muy importante para las familias. Es una decisión de nuestro Gobernador Alberto Weretilneck: estar presentes, simplificando los trámites y dando respuestas concretas a los rionegrinos”.

Por su parte la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, resaltó la decisión del Gobernador Alberto Weretilneck para la realización de estos programas: “Para nosotros es muy importante esta articulación porque de esta manera podemos garantizar una solución a muchas familias de la provincia que podrán realizar este trámite para que sus hijos e hijas puedan contar con su DNI. Con este programa en conjunto entre las distintas áreas del Gobierno de Río Negro acompañamos a esas familias en este proceso y eso nos pone muy felices”.

En este sentido, el Director del Registro Civil, Pedro Sánchez, explicó que “cuando un menor se pasa de la edad pautada, si no realizó el trámite obligatorio de renovación, el DNI anterior queda automáticamente inhabilitado para cualquier trámite formal. Por eso es tan importante que podamos ir a buscar a los niños que no han hecho la actualización pertinente”. Asimismo, recordó que esta renovación obligatoria permite actualizar la fotografía, la firma y la huella digital de cada niño o niña.

Las familias también pueden realizar el trámite en cualquiera de las más de 60 delegaciones del Registro Civil de la provincia. El plazo estimado de entrega del nuevo DNI es de entre 10 y 20 días, por lo que se recomienda realizar la gestión con anticipación.