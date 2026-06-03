Río Negro acompaña a estudiantes que desarrollan prácticas deportivas

El Gobierno de Río Negro elaboró un documento marco con orientaciones para el acompañamiento y fortalecimiento de las trayectorias escolares de estudiantes que desarrollan prácticas deportivas federadas y/o de alto rendimiento.

La propuesta surge en el marco del derecho a la educación y del reconocimiento del deporte como una dimensión significativa del desarrollo integral. El documento ya fue compartido con las supervisiones y escuelas de toda la provincia.

Titulado “Orientaciones para el acompañamiento de las trayectorias escolares de los y las estudiantes que están en condiciones de federados y/o de alto rendimiento”, el material tiene como objetivo “seguir fortaleciendo la normativa vigente, tanto la nacional y la provincial, y fortalecer la corresponsabilidad necesaria entre los distintos actores”, explicó la Coordinadora de Innovación e Investigación Educativa, Paula Quezada.

Quezada aclaró que “si bien es un documento que fue pensado para deportistas federados y de alto rendimiento, hay aclaraciones en función a aquellos que también quedan como parte de seleccionados municipales, provinciales o nacionales, e incluso que ellos que hacen deporte de forma recreativa, y en ocasiones, deben viajar a torneos”.

En Río Negro son muchos y muchas los y las estudiantes que participan en distintas instancias deportivas: “Algunos continúan residiendo en sus localidades y eso le permite sostener una presencialidad completa en las escuelas, pero otros deben emigrar. Entonces ahí está la articulación necesaria para, entre los horarios escolares y los deportivos, articular con el acompañamiento de las propuestas pedagógicas”, agregó la Coordinadora.

“Es fundamental la corresponsabilidad, en primer lugar, de esa articulación necesaria entre la familia y el estudiante, y la escuela. Y en el caso que esas comunicaciones y ese acompañamiento no suceda, intervienen los equipos supervisivos, el Ministerio o la Secretaría en pos de garantizar el derecho a la educación y la continuidad de sus estudios y su participación deportiva”, finalizó Quezada.

El documento fue desarrollado a partir de una articulación entre el Ministerio de Educación y Derechos Humanos y la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura.