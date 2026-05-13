Pausa Digital: Río Negro impulsa política de cuidado para sus estudiantes

Con una política responsable y pedagógica, el Gobierno de Río Negro comenzará a implementar a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, el dispositivo Pausa Digital mediante el cual se iniciará un importante trabajo en las escuelas rionegrinas respecto al buen uso del celular y las tecnologías.

Se trata de una firme decisión en el marco del acompañamiento a la comunidad educativa que forma parte de los ejes principales y objetivos del Gobierno Provincial. En este sentido y en un contexto social atravesado por profundas transformaciones culturales y tecnológicas, se manifiesta una preocupación creciente respecto del uso de dispositivos tecnológicos por parte de las infancias, adolescencias y juventudes en las escuelas.

A partir de ello y en base a una política de Estado presente se comenzó a trabajar en diciembre a través del Área de Innovación e Investigación Educativa del Ministerio de Educación.

La psicopedagoga y docente Paula Quezada, Coordinadora del Área, explicó: “Empezamos a investigar las medidas y políticas implementadas en los otros países y fuimos observando que en los países donde avanzaron en políticas restrictivas, no solo no pudieron eliminar por completo el uso del celular sino que se profundizaron algunas desigualdades en función del acceso, de los usos, generando que los y las estudiantes hagan malos usos de los celulares”

En contrapartida lo que se propone a través de Pausa Digital es un uso regulado con un fin meramente pedagógico “No están prohibidos los celulares pero tampoco su uso está librado al azar. Tiene que haber una propuesta concreta, pedagógica, con fundamentos didácticos y metodológicos para poder llevarlo adelante” indicó Quezada.

Las claves del dispositivo

Pausa Digital cuenta con 3 documentos ordenadores “El primero está pensado con orientaciones pedagógicas para los distintos niveles y modalidades, y el trabajo y la corresponsabilidad con las familias, según sea el caso. No es lo mismo trabajarlo en Educación Inicial que en Educación Superior” resaltó.

El segundo documento apunta al trabajo en el marco de los últimos avances con la inteligencia artificial que modifican las prácticas de enseñanza y aprendizaje “Necesitamos ordenar o enmarcar estas prácticas docentes” manifestó.

El tercer documento apunta específicamente a un uso regulado del celular “Principalmente encuadrarlo dentro de lo que son los consumos problemáticos porque si bien los y las docentes no tenemos la potestad de diagnosticar, sí al pasar tanto tiempo con las y los estudiantes, podemos observar algunos indicadores que nos permiten en primera instancia la comunicación con la familia y si es necesario la articulación con otras instituciones para acompañar a nuestros jóvenes” detalló Quezada.

¿En qué consiste el uso regulado del celular?

Sobre este punto, Quezada explicó que “el uso regulado es entender que hay momentos en donde el celular está permitido para buscar información, para trabajar con algún tipo de herramienta digital y no está permitido para redes sociales, para sacar fotos, para todo lo que puede generar consecuencias en los vínculos y en las convivencias escolares”.

Por otro lado hizo hincapié que las y los estudiantes permanecen un lapso de horas del día en las aulas por lo cual se precisa si o si “una corresponsabilidad con la familia. Por eso este 14 de mayo en las jornadas de Escuela + Familia la temática a atravesar es fortalecer nuevamente y mirar los acuerdos escolares de convivencia que cada institución tiene, y empezar a profundizar y puntualizar el tema del celular”.

La coordinadora mencionó que cada nivel y modalidad tiene sus particularidad “Por ejemplo, en Educación Inicial lo que se va a trabajar es fundamentalmente junto a las familias respecto a las consecuencias que la utilización del teléfono tiene en el desarrollo cognitivo de un niño o niña de cuatro o cinco años”

Trabajar con los estudiantes

Hace pocas semanas se dieron en varios puntos del país situaciones en las que se registraron amenazas o situaciones que afectan la convivencia en las escuelas.

Quezada habló de la relación entre Pausa Digital y esta problemática: “Lo que hay que hacer es trabajar con las y los estudiantes en el buen uso, en esto de para qué lo usamos, para qué sirve, cómo organizamos la información en las redes sociales, qué mostramos, cómo nos vinculamos con el otro y entender que la gran mayoría de las situaciones de convivencia empiezan en las redes sociales y se trasladan luego al escenario escolar”.

Es con este trabajo que se puede definir una linea de trabajo que no prohíbe sino que enseña “para evitar que los y las estudiantes luego caigan en algunas redes o en algunos videos virales que se van generalizando y que son producto o que tienen consecuencia luego en las escuelas” resaltó.

Quezada afirmó que Pausa Digital no tiene como objetivo demonizar la tecnología ni negar la cultura digital. Se trata de una iniciativa que busca enseñar criterios “para enseñar a detenerse, a regular y a decidir. De esta manera aparece la idea de Pausa Digital que no significa ni castigo ni prohibitorio sino la posibilidad de reflexionar en el medio de la cultura de la inmediatez” concluyó.