Portales web de Gobierno: claves para una provincia más cercana y accesible

Río Negro ya cuenta con más de 70 páginas que brindan herramientas de autogestión, trámites y capacitaciones online, que funcionan como oficinas de servicios y resuelven necesidades concretas a cualquier hora y desde cualquier lugar de la provincia.

A través de los sitios con dominio http://rionegro.gov.ar, la Provincia refleja la consolidación de una política orientada a simplificar la relación del Gobierno con la comunidad. La implementación de estos portales como facilitadores de servicios contribuye a la realización de trámites y consultas, reducir los tiempos de espera de la ciudadanía y mejorar la eficiencia del Estado.

El Ministro de Modernización, Milton Dumrauf, señaló que “en junio del año pasado la Provincia rediseñó las páginas web de servicios y a un año de esa modificación tenemos 70 portales en funcionamiento y un incremento del 43% en el uso.”

“Hoy las y los rionegrinos no acceden únicamente para informarse, sino también para acceder a los servicios que brinda el Estado. El 51,2% de los usuarios que ingresan logran realizar un trámite, acceder a un formulario o hacer una inscripción. Con lo cual tomamos conciencia que la web pasó a ser una forma de vinculación fundamental con la ciudadanía” expresó Dumrauf.

Menos burocracia, más respuestas: el ciudadano en el centro

La evolución de los sitios provinciales marca un cambio de paradigma en la gestión pública orientada hacia la ciudadanía. Sin abandonar su función tradicional de comunicación institucional, los portales consolidan un rol estratégico como plataformas de servicios, trámites y herramientas de autogestión que permiten a las y los usuarios resolver de forma ágil, simple y autogestiva requerimientos que antes demandaban presencialidad, traslados y largas esperas.

Esta transformación es el resultado de un trabajo sostenido cuyo objetivo es consolidar un Estado más accesible, eficiente, cercano y transparente. De esta manera, la Provincia reafirma su compromiso de seguir rompiendo distancias geográficas, promoviendo la despapelización y el buen uso de las herramientas tecnológicas.

Datos que respaldan la adopción ciudadana

Con más de 6,8 millones de vistas y 2 millones de usuarios activos en los últimos 12 meses, el crecimiento del ecosistema http://rionegro.gov.ar no se explica solo por un mayor alcance, sino por un uso cada vez más frecuente, práctico y orientado a la resolución de necesidades concretas.

Frente a este abanico de servicios digitales, el fuerte incremento en la cantidad de trámites digitales iniciados, formularios completados e interacciones demuestra que la sociedad adopta masivamente la virtualidad cuando el Estado le provee de herramientas sencillas y seguras.

El flujo ascendente en las consultas de portales masivos —como el Registro Civil, el área de Seguridad Vial o el IPAP— pone de manifiesto que la despapelización y la modernización no son metas abstractas, sino políticas públicas tangibles orientadas a mejorar la calidad de vida y optimizar la gestión interna del Estado provincial.

Gobierno digital e inclusivo

En paralelo, y para garantizar que el acceso a la información y a los trámites del Estado se realice en condiciones de igualdad y autonomía, eliminando de forma proactiva las barreras digitales para las personas con discapacidad visual o auditiva, se estableció la obligatoriedad de adoptar criterios de accesibilidad en todos los sitios web, portales y aplicaciones del Poder Ejecutivo provincial.

En este sentido y con el fin de acompañar y facilitar este proceso, que adopta los estándares internacionales WCAG en sus niveles A y AA, el Ministerio de Modernización desarrolló y puso a disposición de forma gratuita un “widget” de accesibilidad web: una herramienta opcional que permite a las y los usuarios ajustar el contraste, modificar el tamaño de fuente, detener animaciones y habilitar la lectura en voz alta.

Con esta red articulada de páginas web, Río Negro avanza decididamente hacia la despapelización, el ahorro de recursos, la sustentabilidad ambiental y, por sobre todas las cosas, hacia una democracia digital donde el Gobierno consolida la accesibilidad como una condición transversal e indispensable.