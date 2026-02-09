Educación presentó una propuesta a UNTER en el marco de paritarias

El Gobierno de Río Negro a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, se reunió en paritarias con representantes del gremio UNTER en la que presentó una propuesta respecto a la cuestión salarial.

En ese sentido, se propuso un esquema de actualización automática bimestral al sueldo bruto que se basará en la evolución del IPC Nacional y el IPC Viedma.

De esta manera , los haberes de febrero se actualizarán de acuerdo a la variación del IPC de diciembre de 2025 y enero 2026

A su vez , los haberes de abril se actualizarán según el IPC de febrero y marzo de 2026.

Además se estableció una suma fija no remunerativa de $250.000 por única vez por agente, en concepto de compensación económica por los últimos meses del 2025.

Dicha suma se abonará por planilla complementaria en dos cuotas, a pagar los días 20 de febrero y 20 de marzo respectivamente.

Por otro lado se determinó un aumento del 100 % al item de Ayuda Escolar el cual quedará en $80.0000 y $160.000 para familias con hijos con discapacidad

Este item se abonará con los haberes de febrero.

Participaron de la paritaria, la Secretaria de Educación, Silvia Arza; los Vocales Gubernamentales, Romina Procoppo y Fabio Sosa, la Secretaria General del Consejo Provincial de Educación, Claudia Tejeda y la Secretaria de Administración, Mónica Temprano

Por UNTER estuvieron la Secretaria General, Laura Ortiz, el Secretario Adjunto Félix Mauricio Ovadilla, la Secretaria Gremial, Gabriela Cecilia Aguilar, la Secretaria de Prensa, Melisa Lilen Verbeke, el Asesor Legal Diego Broggini, la Secretaria de Salud en la Escuela, Mariana Yanina Rucci, y la Secretaria de Actas y Administración Ana María Inchassendague