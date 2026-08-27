Río Negro abre la convocatoria para soluciones innovadoras

El Gobernador Alberto Weretilneck presentó el Banco de Desafíos Rionegrinos y abrió la convocatoria para que universidades e instituciones científico-tecnológicas propongan soluciones a 85 desafíos concretos del territorio.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro puso en marcha en Cipolletti la segunda etapa del programa Desafíos Rionegrinos, impulsado por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, a través de la Unidad Provincial de Enlace con Universidades, para vincular las necesidades del entramado productivo y público con las capacidades científicas y tecnológicas disponibles. La actividad contó también con la participación de la Secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini, y la Secretaria de la UPEU, Daiana Neri.

Luego de la primera etapa de relevamiento, el Banco quedó conformado por 85 desafíos planteados por PYMES, cámaras empresariales, cooperativas, empresas y organismos públicos. Ahora comienza la instancia destinada a transformar esas demandas en proyectos concretos.

“Lo importante es que estamos con la misma idea: vincularnos, encontrarnos y ayudarnos”, destacó Weretilneck, quien planteó la necesidad de profundizar el trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y el sistema científico-tecnológico.