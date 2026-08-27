IUPA prepara una charla sobre futuro, innovación y decisiones

Diego Manfio participará de la Expo Universitaria IUPA con la charla “Tu lugar en el futuro”, una propuesta dirigida a jóvenes que atraviesan el momento de elegir qué estudiar, qué camino seguir y cómo proyectarse en un escenario atravesado por la tecnología y la inteligencia artificial.

Emprendedor e ingeniero, Manfio es uno de los impulsores del ecosistema de innovación y tecnología de Neuquén y está vinculado al desarrollo del Polo Tecnológico de esa provincia, la economía del conocimiento, el emprendedurismo y proyectos relacionados con innovación e inteligencia artificial.

Su trayectoria también está marcada por una mirada centrada en las personas y en los vínculos. Desde allí aborda temas como liderazgo, innovación y futuro, con una perspectiva que pone en valor la empatía, las capacidades y las experiencias de cada persona para construir su propio recorrido.

Esta mirada quedó reflejada en su charla TEDx “Ser feliz es de valientes”, en la que compartió una experiencia personal y habló sobre la gratitud, la actitud, los vínculos y la importancia de asumir un rol activo en la propia vida.

En la Expo Universitaria IUPA, Manfio llevará esa perspectiva a “Tu lugar en el futuro”, una invitación a conversar sobre las preguntas que aparecen al momento de pensar el futuro: qué estudiar, qué oportunidades existen, qué lugar ocuparán la tecnología y la inteligencia artificial y qué hacer con aquello que apasiona y distingue a cada persona.

La propuesta plantea así una mirada sobre el futuro que no se limita a anticipar los cambios, sino que también pone el foco en conocerse, aprender, vincularse y encontrar un lugar propio.