Reunión del Consejo Local de Seguridad encabezada por el intendente Mellado

Ricardo Manrique 7 horas ago

El intendente José Mellado encabezó una nueva reunión del Consejo Local de Seguridad, con la participación de representantes de distintas instituciones locales.

Durante el encuentro se avanzó en la reformulación de la Ordenanza N°072/14, y se definieron acciones conjuntas de tránsito entre la Policía Caminera y el área de Seguridad Vial.
Asimismo, se presentó una nota a la Secretaría de Hacienda solicitando la reformulación de la Tarifaria, y se acordó impulsar campañas publicitarias informativas y de prevención.

El Consejo volverá a reunirse próximamente para continuar trabajando en los avances y fortalecer las políticas locales de seguridad.

