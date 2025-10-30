Visita de estudiantes de Medicina al Hospital de Pilcaniyeu

Estudiantes de 3° año de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Río Negro – sede San Carlos de Bariloche visitaron el Hospital de Pilcaniyeu, en el marco de una jornada de formación y vinculación con la comunidad.

Durante la visita, el equipo de salud del hospital realizó una presentación sobre la organización y funcionamiento del Área Programa Pilcaniyeu, además de una recorrida guiada por las instalaciones.

Los estudiantes también llevaron adelante actividades en distintas instituciones educativas de la localidad, fortaleciendo el intercambio y el aprendizaje en territorio.

Desde el hospital se expresó un agradecimiento al Municipio de Pilcaniyeu, que colaboró con el traslado de los estudiantes y puso a disposición el salón municipal y su personal, donde se desarrolló la presentación y se compartió el almuerzo.