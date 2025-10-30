Provincia

Llega la final provincial de los Juegos Rionegrinos

Ricardo Manrique 7 horas ago

La semana próxima San Carlos de Bariloche recibirá a más de 1500 personas para vivir lo que será el cierre de año para los Juegos Rionegrinos.

En este sentido, el Secretario de Deporte, Nahuel Astutti, expresó que “estamos convencidos de que va a ser una gran semana para todos, los Juegos son una celebración de nuestro deporte provincial” y agregó que “espero que las y los participantes disfruten y puedan dar lo mejor de cada uno en búsqueda de la victoria”.

El evento se extenderá desde el martes 4 al viernes 7 y tendrá múltiples escenarios de juego. Estos serán: los gimnasios municipales 3 y 1, el colegio Don Bosco, el gimnasio de Bomberos Voluntarios, la pista de atletismo municipal, la ESRN 46, el club Estudiantes, el CEF 8 y el club Pehuenes.

La final provincial contará con alrededor de 1500 participantes entre atletas, acompañantes y entrenadores, quienes obtuvieron su clasificación en las instancias locales y zonales.

Las disciplinas de competencia serán handball, vóley, ringo, breakdance, básquet y atletismo para niños y niñas de entre 11 y 16 años en la modalidad convencional, mientras que jóvenes con discapacidad de hasta 21 años se medirán en atletismo y natación adaptada, así como en circuito de habilidades motrices.

Cabe destacar que los Juegos Rionegrinos iniciaron en abril con la etapa local, de agosto a octubre se desarrolló la instancia zonal y en noviembre será el turno de la final provincial. En todo ese recorrido fueron miles las y los jóvenes rionegrinos que tuvieron la oportunidad de jugar, competir y crear lazos a través del deporte.

