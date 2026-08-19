Retirados y pensionados de Policía con fecha de cobro por zona desfavorable

Entre el jueves 20 y el viernes 21 de agosto, el Gobierno de Río Negro abonará las cuotas correspondientes a la reparación histórica por zona desfavorable destinada a 2.171 policías retirados y pensionados.

El pago de agosto contará con una inversión provincial de $899 millones y forma parte del compromiso asumido por la Provincia para dar respuesta a una demanda histórica del sector. La continuidad del cronograma permite brindar previsibilidad a los trabajadores retirados y sus familias, al tiempo que reconoce a quienes dedicaron su vida al servicio y al cuidado de los rionegrinos.

El cronograma se organiza por edades, de la siguiente forma

• Jueves 20: cobrarán las personas de entre 61 y 70 años.

• Viernes 21: cobrarán las personas de hasta 60 años.

Con este nuevo pago, el Gobierno Provincial continúa cumpliendo el compromiso asumido con retirados y referentes policiales, sosteniendo una política de reconocimiento y previsibilidad para quienes dedicaron su vida al servicio de la comunidad.