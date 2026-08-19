El moderno Anillo Digital ya protege Río Negro con tecnología inteligente

Cada vehículo que entra o sale de Río Negro ya queda registrado. El Anillo Digital moderno que instaló el Gobierno Provincial está operativo en los accesos estratégicos, con cámaras inteligentes que identifican patentes, cruzan datos en tiempo real y generan alertas ante pedidos de secuestro o requerimientos judiciales, fortaleciendo la prevención y la respuesta policial.

Un vehículo ingresa a Río Negro. En segundos, una cámara reconoce su patente, la contrasta con las bases de datos disponibles y, ante un requerimiento, genera una alerta que permite coordinar la intervención policial. Así funciona el Anillo Digital, que integra cámaras de reconocimiento automático de patentes (LPR), centros de monitoreo y bases de datos nacionales y provinciales. La información es procesada en tiempo real por operadores especializados del 911.

El Ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, destacó la rapidez del nuevo esquema. “Si un vehículo con pedido de secuestro ingresa a la provincia o circula por ella, el sistema lo detecta automáticamente y se activa el protocolo de intervención. La alerta llega al operador, se coordina con la Policía y se actúa de inmediato”.

La tecnología potencia el trabajo policial al aportar información precisa para actuar con mayor rapidez. “Hoy contamos con una herramienta concreta que nos permite prevenir, detectar y actuar con mayor eficacia”, sostuvo Jara.

La primera etapa permitió conformar el Anillo Digital interprovincial sobre los principales accesos y egresos. De esta manera, todo vehículo que entra o sale de Río Negro queda registrado. “Lo primero que se hizo fue el cerramiento del Anillo Digital interprovincial. Eso nos permite hoy tener cerrada la provincia: todo vehículo que entra o sale queda registrado”, explicó el subsecretario de Seguridad Ciudadana, José Arcajo.

A estos puntos se suman dispositivos sobre rutas nacionales y provinciales. La instalación de cámaras LPR alcanza actualmente un 50% de avance y ya muestra resultados en detección, prevención y disuasión del delito.

El sistema también integra los centros de monitoreo que antes funcionaban de manera autónoma. Ahora forman parte de una misma red conectada con bases nacionales y provinciales, lo que permite compartir información y generar alertas en tiempo real.