Relevamiento hídrico en el Arroyo Maquinchao y la Laguna Ñe Luan

Este miércoles, el Secretario de Cultura y Turismo, junto al personal del Departamento Provincial de Aguas (DPA), llevó adelante un relevamiento hídrico en el Arroyo Maquinchao y en el acceso a la Laguna Ñe Luan.

El objetivo de esta intervención es avanzar en la prevención y protección del ecosistema acuático, al mismo tiempo que se impulsa un turismo sostenible y una gestión responsable de los recursos naturales en la Región Sur.

La Laguna Ñe Luan constituye un espacio de referencia tanto para los habitantes de Maquinchao como para quienes visitan la localidad, siendo un sitio de gran valor ambiental, cultural y turístico.

Este trabajo fue solicitado por la Intendente Silvana Pérez, en gestiones realizadas la semana pasada en la ciudad de Viedma ante el Superintendente General del DPA, Arq. Gastón Renda. Desde el municipio se destacó la rápida respuesta del organismo provincial y el compromiso demostrado con el desarrollo de nuestra región.

Se aguarda la presentación del informe general que permitirá continuar fortaleciendo las acciones destinadas al cuidado del ambiente y al crecimiento del turismo en la Línea Sur.