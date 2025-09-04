Los Menucos Regionales

Jornada de Educación y Seguridad Vial en Los Menucos

Ricardo Manrique 10 horas ago

En distintas instituciones educativas de Los Menucos se llevó a cabo una Jornada de Educación y Seguridad Vial, dictada por el personal del área de capacitación del Departamento de Tránsito de la Policía de Río Negro, con la participación de la Municipalidad de Los Menucos.

La actividad se desarrolló en la EEBA N°24, en la Escuela N°292 (6° y 7° grado) y en la Escuela N°49 (6° y 7° grado), donde las y los estudiantes recibieron herramientas y conocimientos sobre las normas de tránsito y la importancia de la prevención.

La intendenta Mabel Yauhuar expresó: “Muchas gracias a los equipos directivos de las instituciones escolares, a Tránsito por acompañar en esta iniciativa y a los alumnos por estar tan atentos”.

Desde el municipio se destacó que este tipo de jornadas fortalecen el compromiso comunitario con la seguridad vial, promoviendo la responsabilidad y el cuidado en la vía pública desde la educación de los más jóvenes.

