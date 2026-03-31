Orgullo rionegrino: Brisa Sánchez fue revelación en Baradero 2026

La bailarina de Allen, Brisa Sánchez, deslumbró en el escenario del Anfiteatro Municipal Pedro Carossi de Baradero donde fue reconocida como artista revelación del Festival Nacional de Música Popular Argentina.

La talentosa malambista obtuvo el primer premio de la categoría solista femenino de malambo sureño en el Pre Baradero lo que le dio el pase al gran Festival Nacional que se realizó desde el 27 al 29 de marzo.

Allí, se presentaron durante los tres días destacados artistas de la escena de la música popular argentina como Soledad Pastorutti, Los Tekis,y Cuti y Roberto Carabajal, entre otros.

Con gran destreza, precisión y emoción la bailarina allense realizó su actuación durante la noche de este domingo, ocasión en la que cosechó una gran ovación del público dejando a Río Negro en lo más alto del escenario nacional del folklore argentino.

La participación de la delegación rionegrina en el Pre Baradero contó con el acompañamiento del Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Cultura y su área de danza, contribuyendo así al fortalecimiento y difusión de la cultura y la identidad rionegrina.