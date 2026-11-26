El operativo se realizó en Paraje La Fragua, a unos 38 kilómetros al noroeste de Pilcaniyeu. La Policía encontró restos de un cuerpo y un cráneo a orillas de un arroyo.

Un operativo policial desplegado en el Paraje La Fragua, en la zona de la Estancia San Ramón, terminó con el hallazgo de restos humanos durante la búsqueda de un hombre de 85 años cuyo paradero era desconocido. Los restos se encontraban en avanzado estado de descomposición.

El procedimiento comenzó luego de que un familiar advirtiera que el adulto mayor no se encontraba en su vivienda. Según consta en el acta, el denunciante había regresado desde Bariloche después de una semana de ausencia y, al llegar al establecimiento rural, no encontró a su padre. Tras realizar una búsqueda por cuenta propia sin resultados, decidió dar aviso a las autoridades.

La situación fue comunicada a la Policía el lunes 23 de noviembre, cerca de las 23.30. A primera hora de la mañana siguiente, efectivos de la Unidad 75 se trasladaron hasta el lugar, ubicado a unos 38 kilómetros al noroeste de Pilcaniyeu. Se organizó un rastrillaje por los sectores aledaños al casco del campo, abarcando las zonas norte, oeste y sur.

Alrededor de las 10 horas del martes, después de aproximadamente dos horas de búsqueda, los efectivos divisaron restos de un cuerpo a unos 500 metros del establecimiento, en las inmediaciones de un arroyo. En el lugar encontraron una caja torácica y miembros inferiores, junto con restos de vísceras. A unos 15 metros también fue hallado un cráneo humano.

Ante el descubrimiento, la Policía resguardó el sector hasta la llegada del personal del Gabinete de Criminalística. La intervención fue dispuesta por el fiscal de turno, quien quedó a cargo de las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho y avanzar con las pericias correspondientes.