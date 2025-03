Descubren una fauna de 75 millones de años en Río Negro

Esta mañana se presentó en el Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires el hallazgo de una fauna totalmente nueva de 75 millones de años de antigüedad que incluye un nuevo dinosaurio hervíboro, encontrados a unos 30 kilómetros al suroeste de General Roca, en Río Negro.

Esta nueva fauna incluye una gran diversidad de organismos que se asocian a ambientes de agua dulce y que hoy en día se encuentran alejados de su distribución. Entre ellos se cuentan los restos de numerosos moluscos, incluyendo diferentes tipos de almejas y caracoles terrestres. Estos últimos, debido a su pequeño tamaño y caparazón frágil son muy poco conocidos en el registro paleontológico, y los investigadores saben muy poco sobre su historia. Sin embargo, en esta nueva fauna se registran unas 6 especies de moluscos.

La más sobresaliente es una nueva, que aún no tiene nombre, y cuyo pariente más cercano se llama Aperostoma inca y solo vive en las selvas nubladas del norte argentino, a más de 2000 kilómetros de distancia.

Además fueron hallados numerosos restos de peces pertenecientes a grupos que no se encuentran en la zona, particularmente pejelagartos (científicamente conocidos como familia Lepisosteidae) y peces pulmonados de la especie Metaceratodus kaopen. Estos animales viven en ambientes de agua dulce que se evaporan en temporadas de sequías. Los peces pulmonados pueden tolerar esos cambios bruscos puesto que son capaces de tomar aire atmosférico saliendo del agua.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de cientos y cientos de placas de caparazón de tortugas de agua dulce. Estas tortugas son muy semejantes en forma a las que abundan en los ríos y arroyos del norte de Argentina, pero que hoy en día no alcanzan la Patagonia. Entre ellas fueron encontrados los restos de una especie de gran tamaño conocida como Yaminuechelys, cuyo caparazón alcanzaba una longitud de 80 centímetros de largo.

Entre los restos hallados se encuentra una aguda garra de pie lo que permite reconocer al carnívoro tope del ecosistema: un abelisaurio, un dinosaurio carnívoro de unos 6 metros de longitud con un cráneo macizo armado de dientes agudos y afilados como cuchillos. Los abelisaurios fueron los depredadores más comunes de su tiempo, y entre ellos se cuenta el famosísimo Carnotaurus.

Finalmente, fueron encontrados numerosos restos de distintos tipos de dinosaurios, entre ellos unos 7 individuos de una nueva especie de dinosaurio herbívoro, al que los investigadores nombraron como Chadititan Calvoi. El primer nombre significa Titán de la sal, y se debe a que los restos de este animal fueron encontrados a las orillas de lo que hoy en día es el Salitral Moreno, una extensa planicie salobre. El segundo nombre hace alusión a Jorge Calvo, paleontólogo especialista en dinosaurios patagónicos, recientemente fallecido.

En representación de Río Negro participó en la presentación el subsecretario de Patrimonio y Memoria Cultural de Río Negro, Mariano Zacharonok.

La investigación se realizó en un trabajo conjunto con el CONICET, el Museo Argentino de Ciencias Naturales, la Fundación Azara, el Museo Egidio Feruglio y la Universidad de la República de Uruguay con los permisos otorgados por la provincia de Río Negro a través de la Secretaría de Cultura de acuerdo a la ley provincial N° 3041 y su reglamentación.

Sobre el Chadititan Calvoi

Chadititan fue una especie de dinosaurio herbívoro de cuello largo perteneciente al grupo de los saurópodos titanosaurios. Dentro de ellos era una especie relativamente pequeña que no superaba los 10 metros de longitud, mientras que los ejemplares jóvenes descubiertos no alcanzaban los 3 metros de largo. El Chadititan estaba emparentado con titanosaurios relativamente pequeños como Rinconsaurus y Pitekunsaurus, dentro de un pequeño grupo conocido como rinconsaurios. Todos ellos tenían un aspecto particular: cuello relativamente grueso que culminaba en un pecho amplio. Caderas expandidas y miembros relativamente gráciles, y la cola que en su base estaba fuertemente curvada hacia abajo, una condición muy rara compartida con pocos dinosaurios.

Todos los rinconsaurios, al igual que Chadititan, vivieron en un lapso relativamente corto que abarcó entre aproximadamente los 80 y 70 millones de años antes del presente, y se extinguieron varios millones de años antes de la caída del meteorito que impactó en la tierra hace unos 65 millones de años.