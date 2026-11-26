La actividad se desarrolló en el Punto Digital, en el marco del 25N. Estuvo a cargo del Sistema de Abordaje Territorial (SAT) y contó con la participación de vecinos y representantes de distintas instituciones públicas.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Municipalidad de Sierra Colorada llevó adelante una jornada de reflexión y sensibilización sobre violencia vicaria en las instalaciones del Punto Digital.

La capacitación estuvo a cargo del Sistema de Abordaje Territorial (SAT), con la participación de Glenda Altamirano e Inés Guichaqueo, quienes brindaron herramientas conceptuales y de abordaje para comprender esta modalidad de violencia de género.

Durante el encuentro se trabajó sobre la violencia vicaria, una forma de violencia que utiliza a hijas, hijos o personas cercanas como instrumento para causar daño a una mujer.

Participación y trabajo articulado

La jornada contó con una importante participación de vecinos y vecinas, además de personal de distintas instituciones públicas de la localidad.

El espacio permitió compartir experiencias, promover la escucha y generar instancias de intercambio y trabajo conjunto entre los distintos actores de la comunidad.

Desde el Municipio reafirmaron el compromiso de continuar impulsando actividades de formación y prevención, fortaleciendo las redes comunitarias e institucionales para garantizar derechos y acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia.