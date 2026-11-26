La Provincia abonará el martes 1 de diciembre todos los haberes correspondientes a noviembre en una misma jornada. La decisión del Gobernador Alberto Weretilneck garantiza previsibilidad a miles de familias rionegrinas y permite que las y los trabajadores cuenten con sus ingresos desde el inicio del mes.

El cronograma alcanza a todos los sectores de la Administración Pública Provincial y contempla el pago de la totalidad de los salarios en una única fecha.

Ese día cobrarán el personal de Salud Pública, incluidas las guardias y horas extras; la Policía de Río Negro y el Servicio Penitenciario Provincial.

También estarán incluidos las y los docentes, trabajadores comprendidos en la Ley 1.844, personal de Vialidad Rionegrina, pensiones de Bomberos Voluntarios y trabajadores de los poderes Legislativo y Judicial, junto a los órganos de control.

El cumplimiento de este cronograma es posible gracias a una administración ordenada y responsable de los recursos públicos, que permite a la Provincia sostener sus compromisos salariales y cumplir en tiempo y forma con sus trabajadores.

De esta manera, Río Negro mantiene una política de pago que reconoce el trabajo diario de sus agentes, brinda certezas a las familias y aporta previsibilidad a la economía de miles de hogares rionegrinos.