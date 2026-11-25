Jóvenes de los Institutos Técnicos Superiores de Ingeniero Jacobacci y Valcheta recorrieron las instalaciones del proyecto minero y conocieron de cerca las actividades que forman parte de su desarrollo operativo.

El proyecto minero Calcatreu recibió a los primeros 50 estudiantes de los Institutos Técnicos Superiores de la Región Sur que cursan carreras vinculadas a la actividad minera.

La visita contó con la participación de jóvenes de entre 18 y 30 años de los establecimientos educativos de Ingeniero Jacobacci y Valcheta, quienes tuvieron la oportunidad de conocer el proyecto, recorrer sus instalaciones y acercarse a las distintas actividades que integran la operación minera.

La jornada permitió generar un espacio de intercambio entre estudiantes, docentes y el equipo de trabajo de Calcatreu, favoreciendo el acercamiento entre los contenidos de formación técnica y las características de la actividad en territorio.

Formación y vinculación con el territorio

Desde el proyecto destacaron la importancia de estas experiencias para que los futuros técnicos puedan conocer de primera mano el funcionamiento de una operación minera y ampliar sus conocimientos a partir del contacto directo con el sector.

Asimismo, remarcaron la intención de continuar acompañando espacios de aprendizaje que fortalezcan la formación profesional y acerquen nuevas herramientas y oportunidades a los jóvenes de la región.

La iniciativa representa una instancia de vinculación entre el ámbito educativo y el desarrollo de la actividad minera en la Región Sur, con la participación de instituciones técnicas que forman a futuros trabajadores del sector.