Calcatreu: nuevas perforaciones encontraron oro seis veces superior al promedio

Patagonia Gold informó resultados de perforación en dos sectores vecinos a Veta 49, el yacimiento que explota desde abril a unos 80 kilómetros de Ingeniero Jacobacci.

El mejor sondeo atravesó 8 metros y detectó una concentración de 15,71 gramos de oro por tonelada, cuando el promedio de los recursos medidos e indicados del proyecto es de 2,53. Los datos no están incluidos en la estimación de recursos vigente y la empresa todavía no los traduce en onzas adicionales.

Patagonia Gold Corp., la compañía que opera la primera mina de metales preciosos de Río Negro, anunció este martes los resultados de su programa de perforación en Belén y Nelson, dos depósitos ubicados a 450 y a 100 metros de Veta 49, el corazón productivo de Calcatreu. El dato destacado es el del pozo BE-032R, en el sector Belén West: 8 metros con una ley de 15,71 gramos de oro y 476,6 gramos de plata por tonelada, con un tramo interno de 5 metros a 25,45 g/t de oro y, dentro de él, un metro a 68,3 g/t de oro y 3.209 g/t de plata.

“La intersección en BE-032R es particularmente alentadora, ya que arroja leyes excepcionales de oro y plata en anchos significativos en Belén West”, señaló Christopher van Tienhoven, director ejecutivo de Patagonia Gold, en el comunicado difundido desde Vancouver.

En total, 51 perforaciones —37 en Belén y 14 en Nelson— cortaron mineralización por encima de 0,3 gramos de oro por tonelada. Todas se hicieron después del 14 de enero de 2026, la fecha de corte de la estimación de recursos que sostiene la evaluación económica presentada a fines de septiembre. “Es importante destacar que ninguno de los resultados de perforación anunciados hoy se incluyó en el MRE actual ni en el PEA recientemente completado”, remarcó van Tienhoven, en referencia a esa estimación de recursos y a la evaluación económica preliminar.

La medida de todo: cuánto oro hay en una tonelada de roca

En minería metalífera, la riqueza de un yacimiento se expresa como “ley”: los gramos de metal contenidos en cada tonelada de roca. Calcatreu procesa el mineral por lixiviación en pilas —la roca triturada se riega con una solución que disuelve el oro y la plata— y la evaluación económica de septiembre estima una recuperación del 63% del oro y del 30% de la plata.

El parámetro: lo que Calcatreu ya tenía medido

La referencia para dimensionar los nuevos resultados es la estimación de recursos actualizada que Patagonia Gold publicó el 28 de septiembre, elaborada por la consultora chilena NCL Ingeniería y Construcción. Según ese documento, el proyecto suma 6,77 millones de toneladas de recursos medidos e indicados —la categoría de mayor certeza geológica— con una ley promedio de 2,53 g/t de oro y 23,1 g/t de plata, equivalentes a unas 552.000 onzas de oro. A eso se agregan 6,44 millones de toneladas de recursos inferidos, de menor certeza, con 1,54 g/t de oro y unas 319.000 onzas.

Veta 49, el depósito principal, promedia 2,82 g/t de oro entre medidos e indicados. Belén, en cambio, solo tenía recursos inferidos: 479.000 toneladas con 1,73 g/t de oro y 26 g/t de plata, unas 27.000 onzas de oro.

Los sectores de Nelson se ubicaban entre 1,40 y 1,75 g/t.

Contra ese parámetro, el tramo de 8 metros de BE-032R multiplica por seis la ley de oro promedio del proyecto y por nueve la de Belén. En plata, la diferencia es mayor: 476,6 g/t frente a un promedio de 23,1, unas veinte veces más. El pozo NLO-033-D, el mejor de Nelson, cortó 7,7 metros con 3,24 g/t de oro, cerca del doble de lo que promediaban hasta ahora los sectores de ese depósito.

Un pozo rico no equivale todavía a más oro en la mina

Los resultados indican que hay mineralización de alta ley fuera de lo que la empresa tenía calculado, pero no permiten afirmar cuánto oro se suma al proyecto. Un sondeo mide la ley en una línea de pocos centímetros de diámetro; para convertir esos cortes en recursos hace falta perforar en malla, verificar la continuidad de la veta y volver a modelar el depósito. El propio comunicado de la empresa lo plantea en esos términos: los resultados “aportan nuevas pruebas del potencial para expandir el sistema mineralizado”.

Un elemento juega a favor: la intersección de BE-032R comienza a los 21 metros de profundidad, un rango compatible con la explotación a cielo abierto que contempla el plan de mina.

Lo que viene: 10.000 metros de perforación en un distrito mayormente sin explorar

Patagonia Gold planea perforar unos 10.000 metros en los próximos doce meses. Para eso compró una perforadora de testigos propia, una Boart Longyear LF90D que llegaría a Calcatreu a fines de noviembre y que, según la empresa, abaratará los costos frente a la perforación contratada.

El margen de exploración, según los datos de la compañía, es amplio: el programa trabaja hoy sobre menos de 3.000 de las 55.000 hectáreas del bloque; de más de 20 kilómetros de estructuras hidrotermales identificadas, solo 5,7 tienen recursos definidos, y de unos 32 objetivos de exploración, solo siete fueron cuantificados. En Belén, además, se identificó una nueva ramificación de veta, bautizada Julieta.

La exploración avanza en paralelo con la operación. Calcatreu comenzó a lixiviar mineral el 15 de abril, despachó su primer cargamento de doré en junio —unas 577 onzas equivalentes de oro, con destino a la refinadora Asahi Refining— y tiene proyectada para este año una producción de 31.734 onzas de oro y 127.952 de plata, según los datos difundidos por la Provincia al inicio de la producción.