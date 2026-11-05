Ramos Mexía inaugurará un nuevo complejo deportivo en el marco de su 143° aniversario

La localidad de Ramos Mexía celebrará este 6 de noviembre sus 143 años con la inauguración de un nuevo complejo deportivo, una obra que busca mejorar el ingreso al pueblo y sumar espacios destinados al encuentro, el deporte y la recreación de la comunidad.

El proyecto forma parte de las intervenciones que se llevan adelante para jerarquizar el acceso a la localidad, reconocida como uno de los portales de la Línea Sur rionegrina.

Además, se instaló una pantalla LED sobre el sector de ingreso, que permitirá difundir los atractivos turísticos, las bellezas naturales y las actividades de Ramos Mexía ante quienes transitan por la Ruta Nacional 23. También será utilizada para comunicar los avances de la gestión municipal.

El intendente Nelson Quinteros destacó la importancia de estas obras y expresó: “Seguimos apostando a un Ramos Mexía moderno, en crecimiento y con futuro, que se renueva, se desarrolla y mira hacia adelante”.

La inauguración del complejo deportivo será uno de los acontecimientos centrales de los festejos por un nuevo aniversario de la localidad.