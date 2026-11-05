17 vecinos de la Región Sur recibieron sus títulos del IPAP: siete son de Jacobacci

En una ceremonia encabezada por el intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, la presidenta del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), Juana Benítez, y la intendenta de Maquinchao, Silvana Pérez, 17 estudiantes de distintas localidades de la Región Sur recibieron sus títulos. De ese total, siete son de Ingeniero Jacobacci.

Durante el acto, Mellado destacó la importancia de los convenios que el Municipio mantiene con el IPAP y que permiten acercar propuestas de formación y capacitación a los vecinos, sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

“Queremos acercar más herramientas para que nuestros vecinos tengan las mismas oportunidades que cualquier vecino que vive en otra localidad”, expresó el jefe comunal.

Además, reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo la presencia del IPAP en Ingeniero Jacobacci y en el conjunto de la Región Sur.

La entrega de títulos representa un nuevo paso en el acceso a la formación y la capacitación profesional, con propuestas educativas que permiten ampliar las oportunidades de desarrollo en las localidades de la región.