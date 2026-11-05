Valcheta: Yamila Direne presentó el informe de gestión y las cuentas municipales 2026

La intendenta de Valcheta, Yamila Direne, junto al equipo de secretarios de la administración municipal, presentó ante el Concejo Deliberante y el Tribunal Contralor el Informe de Gestión y Cuentas correspondiente al ejercicio 2026, en el marco del tratamiento previo del Presupuesto Municipal 2027, presentado en tiempo y forma ante el órgano legislativo.

Durante la exposición, la jefa comunal realizó un repaso detallado de las distintas áreas de gobierno y dio cuenta de los montos de ejecución destinados a proyectos, obras y acciones de asistencia para la comunidad.

Direne destacó que, pese al contexto económico y social adverso, la administración municipal garantizó el pago de salarios, los gastos ordinarios y extraordinarios y el desarrollo de las mesas paritarias.

Obras, asistencia y servicios a la comunidad

Entre los principales puntos del informe, la intendenta mencionó el acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad y las inversiones en obra pública, con intervenciones destinadas a vivienda, deporte y recreación.

También destacó la implementación de los Convenios Escolares, que permitieron mantener una presencia cercana en los establecimientos educativos, además de la ampliación de las propuestas de formación académica y capacitación en oficios.

En materia social, se refirió a las acciones de acompañamiento a la primera infancia, jóvenes y adultos mayores.

Al finalizar la presentación, Direne hizo entrega de una carpeta con información detallada sobre la ejecución presupuestaria y las inversiones realizadas durante 2026.

La exposición ante los órganos de control y deliberación forma parte del proceso de rendición de cuentas de la gestión municipal y del análisis del presupuesto previsto para el próximo año