Pilcaniyeu: capacitación en RCP, primeros auxilios y uso de DEA

La jornada se desarrolló en el Polideportivo Municipal y permitió a vecinos e integrantes de distintas instituciones incorporar herramientas para actuar ante situaciones de emergencia.

En Pilcaniyeu se llevó adelante una capacitación abierta sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP), primeros auxilios y utilización del Desfibrilador Externo Automático (DEA).

La actividad tuvo como objetivo brindar conocimientos teóricos y prácticos que pueden resultar fundamentales para actuar de manera adecuada ante una situación de emergencia, fortaleciendo las capacidades de la comunidad.

Durante la jornada, los participantes pudieron aprender y practicar distintas técnicas vinculadas con la atención inicial y el uso del equipamiento de emergencia.

Desde el Municipio agradecieron especialmente a SIARME y al IPAP – Gobierno de Río Negro por llevar adelante la capacitación, así como también a las instituciones y vecinos que se sumaron y participaron de la propuesta.

La iniciativa representa un aporte para construir una comunidad con más herramientas y conocimientos, y mejor preparada para actuar cuando más se necesita.