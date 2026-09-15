Ramos Mexía dio inicio a la Semana del Estudiante

Con una colorida caravana, juegos y actividades recreativas en la plaza, los estudiantes comenzaron a disfrutar de una semana pensada para compartir y celebrar entre compañeros.

Ramos Mexía comenzó a vivir la Semana del Estudiante, con una jornada llena de alegría, color y mucha energía protagonizada por los estudiantes de la localidad.

Las actividades comenzaron con una divertida caravana por las calles, que llenó de entusiasmo a la comunidad, y continuaron con diferentes juegos y propuestas recreativas en la plaza.

De esta manera, los estudiantes dieron inicio a una semana especialmente pensada para compartir, divertirse, fortalecer los vínculos y disfrutar junto a sus compañeros, celebrando esta etapa tan especial de la vida estudiantil.