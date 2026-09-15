IUPA y PAMI amplían las propuestas de formación artística para personas mayores

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) y PAMI, a través del programa UPAMI, ofrecen nuevos talleres de formación artística y cultural destinados a personas mayores, con propuestas de danza, teatro, artes visuales y yoga, tanto presenciales como virtuales.

La iniciativa amplía las oportunidades de acceso a espacios de aprendizaje, creación y encuentro, con actividades a cargo de docentes especializados de IUPA. Las propuestas buscan promover la expresión, la creatividad, el movimiento, la memoria, la autonomía y la construcción de vínculos a través de distintas disciplinas artísticas.

La programación contempla una amplia variedad de talleres vinculados a las artes del movimiento, el teatro y las artes visuales. En danza se encuentran Raíces, de danza folklórica; Sentirte, de danza española; Taller de Tango; Las mil formas de moverse: Expresión corporal para adultos; Siempre en movimiento; Taller de danzas folclóricas y Bailemos.

Las propuestas trabajan sobre el movimiento, la conciencia corporal, la expresión, la creatividad, la memoria y la coordinación, respetando las posibilidades y los tiempos de cada participante. A su vez, promueven la participación grupal y generan espacios para compartir experiencias a través de la danza.

En teatro se ofrecen Otros tiempos y Teatro, juego y memoria, con actividades orientadas a explorar las posibilidades expresivas del juego y la actividad teatral, además de fortalecer la colaboración, el respeto por la diversidad y la construcción colectiva.

La oferta de artes visuales incluye Pintura creativa, Iniciación al dibujo y la acuarela, Iniciación al dibujo y la acuarela 2 – grupo A, Dibujo y acuarela 2 – grupo B y Fuera de foco: imagen, memoria y escritura. Los talleres abarcan distintas técnicas y experiencias que vinculan el dibujo, la pintura, la acuarela, la fotografía, la escritura y la memoria.

También forma parte de la propuesta Yoga Integral, con prácticas orientadas al bienestar y al reconocimiento de las propias posibilidades, a partir del trabajo sobre la respiración, la relajación, la postura y el cuidado del cuerpo.

Desde IUPA se destaca la importancia de sostener espacios de formación artística destinados a las personas mayores, reconociéndolas como protagonistas de procesos de aprendizaje, creación y participación.

En este marco, los talleres UPAMI constituyen espacios de encuentro y construcción colectiva que permiten acercarse a distintas disciplinas artísticas, desarrollar nuevas experiencias y sostener una participación activa a través del arte.

La propuesta contempla actividades presenciales en distintos espacios de General Roca y talleres virtuales, ampliando las posibilidades de participación y acceso a las propuestas de formación.

Inscripciones

Las inscripciones se realizan a través de la página de PAMI

Cursos UPAMI — PAMI

Para consultas sobre las propuestas de IUPA

Coordinación de Talleres UPAMI

upami@iupa.edu.ar

299 524 2343

Atención presencial en IUPA Central (Rivadavia 2263), los lunes, miércoles y viernes de 10 a 13.