Pilcaniyeu se prepara para el 1° Open de Patín Artístico 2026

El encuentro se desarrollará los días 22 y 23 de noviembre y reunirá a patinadoras y patinadores de distintas localidades de la Línea Sur. Además, habrá una clínica especial con la campeona mundial Gigi Soler.

Pilcaniyeu se prepara para vivir un importante encuentro deportivo con la realización del 1° Open de Patín Artístico 2026, que tendrá lugar los días 22 y 23 de noviembre en la localidad.

Durante dos jornadas, patinadoras y patinadores de distintas localidades de la Línea Sur llegarán a Pilcaniyeu para compartir una experiencia marcada por el deporte, la emoción y la pasión por el patín artístico.

La competencia contará además con la participación de las y los integrantes de la Escuela Municipal de Patín de Pilcaniyeu, quienes tendrán la oportunidad de demostrar ante su comunidad todo el trabajo, esfuerzo y dedicación desarrollado durante el año.

Clínica con una campeona mundial

Como actividad especial previa al Open, el sábado 21 de noviembre se dictará una clínica destinada a las alumnas y alumnos, a cargo de Gigi Soler, ocho veces campeona mundial, quien brindará sus conocimientos y experiencia a las jóvenes promesas del patín.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a acompañar este importante acontecimiento y disfrutar de dos jornadas donde el deporte será protagonista.

“Los esperamos para alentar y compartir juntos este importante encuentro del patín artístico”.