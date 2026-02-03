Ramos Mexia: deporte y cine al aire libre en la Plaza Héroes de Malvinas

En el marco del Plan Verano 2026, el pasado viernes por la noche en Ramos Mexia se llevó adelante una atractiva propuesta recreativa y cultural en la Plaza Héroes de Malvinas, donde vecinos y vecinas se acercaron a disfrutar de una jornada al aire libre pensada para toda la familia.

La actividad comenzó con un Torneo de Beach Vóley y Tejo, de categoría libre, con equipos conformados en el momento y una destacada participación mixta. La propuesta combinó deporte, diversión y premios sorpresa para quienes participaron, generando un clima de encuentro y camaradería.

Al finalizar las actividades deportivas, la plaza se transformó en un cine a cielo abierto con la Noche de Pelis – Cinemóvil. En esta oportunidad se proyectó el cortometraje “Detrás del uniforme”, realizado por estudiantes de la ESRN N° 28 y preseleccionado en el programa A Rodar Escuela, seguido de la película “Metegol”, que convocó a grandes y chicos.

Desde la Municipalidad de Ministro Ramos Mexía, junto a la Secretaría de Deportes y la Secretaría de Cultura, se continúa impulsando este tipo de iniciativas que promueven el encuentro comunitario, el deporte y el acceso a la cultura en los espacios públicos.

