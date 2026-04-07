Emotivo homenaje en Sierra Colorada con el Torneo de Tejo “Urbano Morales”

El pasado sábado se vivió una jornada inolvidable en el predio del galpón deportivo de Sierra Colorada, con la realización del Torneo de Tejo “Urbano Morales”, un encuentro que trascendió lo deportivo para convertirse en un sentido homenaje a un querido vecino de la localidad.

Un homenaje que deja huella

Uno de los momentos más emotivos fue la inauguración de las nuevas canchas de tejo, que desde ahora llevan el nombre de Urbano Morales. La actividad contó con la presencia de sus hijas y nietos, quienes acompañaron este significativo reconocimiento a la memoria de su padre y abuelo.

El evento fue declarado de Interés Social, Deportivo y Comunitario por el Honorable Concejo Deliberante. En ese marco, la intendenta Marta Ignacio junto a la concejal Margot Miles hicieron entrega de un reconocimiento a la familia.

La iniciativa fue impulsada por la Agrupación “Amigos Positivos”, que desarrolla una destacada labor promoviendo la participación de adultos mayores en actividades deportivas. Desde la organización se destacó el compromiso de Noelia, Omar y su familia, quienes llevan adelante este valioso espacio.

Deporte con fines solidarios

El torneo fue un éxito, con una gran convocatoria y la participación de más de 12 parejas que compitieron en un clima de respeto y compañerismo.

Además, la inscripción consistió en la donación de un alimento no perecedero, fortaleciendo el espíritu solidario y el compromiso comunitario que caracterizó toda la jornada.