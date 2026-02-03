Maquinchao: cierre de la Colonia de Verano

El pasado viernes se realizo el cierre de la Colonia de Verano 2026 con una increíble fiesta de disfraces,

La Intendente Silvana Pérez junto a la Secretaria de Cultura, Jaqueline Busnadiego y el Secretario de Deportes,Cesar Catrin, estuvieron presentes para disfrutar junto a todos los participantes.

A lo largo de la colonia, los niños disfrutaron de diversos juegos didácticos adecuados para cada edad. Además, realizamos un taller de pintura que culminó con un hermoso mural en el polideportivo municipal.

Agradecemos a todas las familias por confiar en nosotros. También felicitamos y agradecemos a los talleristas que participaron. ¡Hasta la próxima