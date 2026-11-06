Salud intensificará una campaña ante el aumento de casos de sífilis

Ante el incremento sostenido de casos de sífilis en Río Negro y en el país, el Ministerio de Salud provincial pondrá en marcha una campaña informativa y de prevención focalizada en los establecimientos educativos para abordar a los adolescentes, un sector donde se detectó falta de información sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

El Coordinador de Enfermedades Transmisibles, Darío Di Prátula, remarcó que, a pesar de contar con cura desde hace más de 80 años, los contagios continúan en ascenso en la región patagónica debido a la baja adherencia en el uso de métodos de barrera.

Desde la cartera sanitaria, señalaron que la situación epidemiológica actual “nos preocupa y nos ocupa”, aclarando que buena parte del aumento de las notificaciones corresponden a las estrategias de búsqueda activa y trabajo descentralizado realizado en el territorio. A diferencia de esta patología, el referente provincial indicó que los diagnósticos de VIH se mantienen estables y en una meseta año tras año.

Abordaje en las aulas y testeo accesible

Para revertir esta realidad, el Ministerio de Salud articula acciones junto al área de comunicación provincial para desplegar una campaña educativa desde noviembre. “Sabemos que la mejor forma de llegar es en las aulas”, enfatizando la importancia de la educación y el diálogo directo con los jóvenes.

Por último, Di Prátula instó a la ciudadanía a perder el temor: “Lo primero que no hay que tener es vergüenza”. Recordando que el diagnóstico temprano es fundamental para cortar la cadena de transmisión y evitar complicaciones en la salud”, llamando a reforzar las medidas de autocuidado y la responsabilidad colectiva.