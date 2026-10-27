Formación en oficios: la Región Sur recibe el cierre de los talleres Capacitarte

Durante esta semana, Río Negro realizará los cierres y las entregas de certificados del programa Capacitarte en Ramos Mexía, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci y Sierra Colorada, donde los participantes recibirán el reconocimiento por la formación realizada.

El programa Capacitarte es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Humano que brinda formación en oficios en distintas localidades, con el objetivo de acercar herramientas de aprendizaje que amplíen las oportunidades de desarrollo personal y laboral.

En esta edición, el programa llegó a 40 localidades rionegrinas, con 656 talleres y alrededor de 10.000 alumnos que recibirán sus certificados. Los encuentros en la Región Sur permitirán reconocer el recorrido de quienes participaron de las capacitaciones y dar cierre a esta etapa de formación.

El cronograma de cierre comienza hoy en Ramos Mexía, a las 15.00, en el Punto Digital ubicado en calle 12 de Octubre. Continuará el miércoles 28 en Maquinchao, de 15.00 a 18.00 en el Centro Cultural de avenida Independencia 630.

El jueves 29, la actividad se realizará en Ingeniero Jacobacci, de 15.00 a 18.00, en el Gimnasio Municipal Libertad ubicado en la intersección de Hanser Seller y Libertad. Finalmente, el viernes 30, el cierre tendrá lugar en Sierra Colorada, de 15.00 a 18.00, en el Gimnasio Municipal de Adolfo Feintuch 348.

De esta manera, el Gobierno de Rio Negro continúa acercando propuestas de formación en oficios a las distintas regiones de la provincia, con el propósito de ampliar el acceso a la capacitación y generar nuevas oportunidades para las y los rionegrinos.