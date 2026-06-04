Ramos Mexía avanza con la construcción de un nuevo Mini Complejo Deportivo

La Municipalidad de Ministro Ramos Mexía dio inicio a las tareas de replanteo y movimiento de suelo para la ejecución del futuro Mini Complejo Deportivo, una obra financiada íntegramente con fondos municipales que busca ampliar la infraestructura destinada al deporte y la recreación.

El nuevo espacio estará ubicado en el acceso a la localidad y contará con una cancha de fútbol con césped sintético, canchas de tejo, una cancha de beach vóley y un espacio para la práctica de básquet, convirtiéndose en un punto de encuentro para vecinos y vecinas de todas las edades.

Además de fomentar la actividad física y la integración comunitaria, el complejo contribuirá a mejorar la imagen urbana del ingreso a la localidad, complementando el sector donde actualmente funciona la cancha municipal de pádel.

Los trabajos son ejecutados por la empresa constructora SHAMS, que ya comenzó con las primeras tareas en el predio donde se desarrollará la obra.

El intendente Nelson Quinteros, expreso: “Este proyecto representa una importante inversión en infraestructura deportiva, generando nuevas oportunidades para la práctica de distintas disciplinas y fortaleciendo los espacios de recreación para toda la comunidad”.