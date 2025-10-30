Avanza el nuevo Playón Polideportivo Municipal de Pilcaniyeu

El Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, monitorea el buen ritmo de la construcción del nuevo Playón Polideportivo Municipal de Pilcaniyeu, una obra financiada íntegramente con fondos provinciales por un monto mayor a los $378 millones, en el marco del Programa Junto al Municipio, Construyendo Provincia.

El proyecto, ejecutado por la Municipalidad de Pilcaniyeu bajo la modalidad de obra delegada, cuenta con un 40% de avance de obra y representa un paso significativo en el fortalecimiento de la infraestructura deportiva local, con el objetivo de promover la inclusión y el desarrollo social de la comunidad.

El nuevo espacio contará con dos canchas reglamentarias de pádel y un playón equipado para fútbol, básquet y vóley, con sus respectivas áreas de servicios, iluminación y accesos. Este complejo permitirá ampliar las oportunidades recreativas para niños, jóvenes y familias, convirtiéndose en un punto de encuentro y promoción del deporte en la localidad.

La iniciativa forma parte de una política provincial orientada a acompañar a los municipios en la ejecución de obras prioritarias, destinadas a mejorar la calidad de vida de las y los rionegrinos.

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos, junto a la Municipalidad de Pilcaniyeu, destacó que el avance sostenido del proyecto refleja la efectiva articulación entre Provincia y Municipio, y reafirma el compromiso del Gobierno rionegrino de seguir invirtiendo en infraestructura que promueva la integración, el bienestar y el desarrollo equitativo en todo el territorio.