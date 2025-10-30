Noticia del día Pilcaniyeu Regionales

Avanza el nuevo Playón Polideportivo Municipal de Pilcaniyeu

Ricardo Manrique 12 horas ago

El Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, monitorea el buen ritmo de la construcción del nuevo Playón Polideportivo Municipal de Pilcaniyeu, una obra financiada íntegramente con fondos provinciales por un monto mayor a los $378 millones, en el marco del Programa Junto al Municipio, Construyendo Provincia.

El proyecto, ejecutado por la Municipalidad de Pilcaniyeu bajo la modalidad de obra delegada, cuenta con un 40% de avance de obra y representa un paso significativo en el fortalecimiento de la infraestructura deportiva local, con el objetivo de promover la inclusión y el desarrollo social de la comunidad.

El nuevo espacio contará con dos canchas reglamentarias de pádel y un playón equipado para fútbol, básquet y vóley, con sus respectivas áreas de servicios, iluminación y accesos. Este complejo permitirá ampliar las oportunidades recreativas para niños, jóvenes y familias, convirtiéndose en un punto de encuentro y promoción del deporte en la localidad.

La iniciativa forma parte de una política provincial orientada a acompañar a los municipios en la ejecución de obras prioritarias, destinadas a mejorar la calidad de vida de las y los rionegrinos.

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos, junto a la Municipalidad de Pilcaniyeu, destacó que el avance sostenido del proyecto refleja la efectiva articulación entre Provincia y Municipio, y reafirma el compromiso del Gobierno rionegrino de seguir invirtiendo en infraestructura que promueva la integración, el bienestar y el desarrollo equitativo en todo el territorio.

Next Post

Provincia

“La educación rionegrina está más fuerte que nunca”

jue Oct 30 , 2025
El Gobernador Alberto Weretilneck y la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, repasaron los principales logros del año escolar, destacando el cumplimiento de los 190 días de clases, la continuidad de los servicios alimentarios y de transporte, y una inversión sostenida en obras y equipamiento educativo en toda […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

octubre 2025
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias