Rutas y Tren del Valle, ejes de una reunión entre Weretilneck y Santilli

El Gobernador Alberto Weretilneck mantuvo este miércoles una reunión de trabajo con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en Casa Rosada, donde repasaron distintos temas que forman parte de la agenda conjunta entre Río Negro y el Gobierno Nacional.

Entre los principales ejes del encuentro se analizaron los avances vinculados al Tren del Valle y el estado de las negociaciones para la transferencia de las Rutas Nacionales 22 y 151 a la órbita provincial, dos temas considerados estratégicos para la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo productivo de Río Negro.

Tras la reunión, Weretilneck destacó la importancia de continuar gestionando soluciones concretas para la provincia.

“Repasamos los avances del Tren del Valle y también el estado de las negociaciones por las rutas nacionales. Son temas centrales para Río Negro porque impactan directamente en la vida cotidiana de nuestros vecinos, en la producción y en el desarrollo de toda la provincia”, señaló.