Ramos Mexía: atendieron un parto en pleno viaje por la Ruta 23

Una vez más, el equipo de salud del Hospital de Ramos Mexía protagonizó un hecho que llena de orgullo a toda la comunidad. En la tarde de hoy, asistieron el nacimiento de una bebé en pleno traslado por la Ruta Nacional 23.

Con gran profesionalismo y compromiso, el personal actuó rápidamente para recibir a la pequeña Lucía Aguilar, quien llegó al mundo durante el viaje rumbo a Ingeniero Jacobacci.

Desde la institución expresaron una enorme alegría por este acontecimiento y felicitaron a su familia, en especial a su mamá, Adriana Martín, por su fortaleza al dar a luz en una situación tan particular. Lucía se convierte en una nueva integrante del paraje Yaminué, generando emoción en toda la región.

Asimismo, destacaron el valioso trabajo del equipo que intervino en el parto: el enfermero Roberto García, el médico Jhonny León y el chofer Adrián Guiaquian, quienes con rapidez y vocación hicieron posible que todo se desarrollara de la mejor manera.

Un nuevo ejemplo del compromiso, la dedicación y la calidad humana del personal de salud de Ramos Mexía, que día a día demuestra su vocación de servicio incluso en las situaciones más desafiantes.