Weretilneck designó a Marina Deorsola como nueva Secretaria de Salud

El Gobernador Alberto Weretilneck designó hoy a la doctora Marina Deorsola como nueva Secretaria de Salud de la Provincia, en reemplazo de Sergio Wisky, quien deja el cargo por cuestiones estrictamente personales vinculadas a su proyecto familiar.

La nueva funcionaria asumirá formalmente mañana miércoles 1 de abril, dándole continuidad a las políticas sanitarias y el funcionamiento del sistema público de salud en todo el territorio provincial.

En ese sentido, el Gobernador, el Ministro de Salud Demetrio Thalasselis y la doctora Deorsola, junto al equipo de conducción del Ministerio de Salud, mantuvieron hoy una reunión de trabajo en la que analizaron la situación actual del sistema sanitario y definieron lineamientos de acción para el corto y mediano plazo, dando continuidad a la planificación estratégica que lleva adelante el Ministerio de Salud.

La doctora Marina Deorsola es médica clínica egresada de la Universidad Nacional de La Plata, donde realizó su formación de grado y especialización, desempeñándose además como jefa de residentes de su promoción. Desarrolló su carrera profesional íntegramente en el sistema público de salud, primero en la ciudad de La Plata y posteriormente en el Hospital de San Antonio Oeste, donde se desempeñó como médica clínica.

Desde 2021 se especializa en el abordaje de enfermedades transmisibles, ámbito en el que asumió responsabilidades como referente y posteriormente como coordinadora provincial. En 2023 fue designada Subsecretaria de Programas de Salud de Río Negro, participando activamente en el diseño e implementación de políticas sanitarias en toda la provincia.

Su perfil técnico y su trayectoria dentro del sistema público garantizan una gestión enfocada en el fortalecimiento de la red hospitalaria, la articulación permanente con los equipos de salud y la consolidación de una Secretaría de Salud de puertas abiertas, con fuerte presencia territorial.

Entre sus principales objetivos se destacan la continuidad de las políticas sanitarias en marcha, la construcción de nuevas respuestas a las demandas actuales del sistema, la modernización de los procesos de gestión y el fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia en la prestación de los servicios de salud.

La designación de la doctora Deorsola reafirma el rumbo de trabajo del Ministerio de Salud, garantizando previsibilidad institucional y continuidad en la implementación de las políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de atención en todos los hospitales y centros de salud de la provincia.