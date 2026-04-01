El Municipio y los gremios acordaron la actualización salarial de marzo

La secretaria de Gobierno y Hacienda, Idelma Catrín, junto a la secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Karina Perdomo, participaron de una reunión paritaria con los gremios SOYEM, ATE y UPCN, llevada a cabo en la Delegación de Trabajo de la Provincia.

Durante el encuentro, el Ejecutivo Municipal presentó distintas propuestas salariales, resultando finalmente aprobada por unanimidad la primera de ellas.

El acuerdo establece el otorgamiento de un bono de $120.000, la aplicación de un incremento del 2,9 % correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), y el pago de la antigüedad de acuerdo a la categoría de cada trabajador.

La actualización alcanza a la totalidad de los empleados municipales, tanto contratados como de planta permanente, en el marco del diálogo y el consenso entre el Municipio y las organizaciones gremiales.