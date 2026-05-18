Río Negro promueve el parto respetado y humanizado de manera segura

Una vez más el Ministerio de Salud de Río Negro renueva su compromiso con la Semana Mundial del Parto Respetado, que se conmemora del 18 al 22 de mayo, bajo el lema “El respeto al parto comienza con tu poder de elegir”, para visibilizar y promover los derechos de las personas gestantes, sus bebés y familias durante el embarazo, parto, nacimiento y puerperio.

En este sentido, los hospitales de San Carlos de Bariloche, Chimpay y Sierra Grande, entre otros, realizarán actividades abiertas para la comunidad con el fin de informar, reflexionar y generar espacios de diálogo sobre la importancia de un parto respetado y los derechos de las personas gestantes y sus familias.

En Argentina, según la Ley 25.929 el parto humanizado y respetado significa que la persona gestante tiene derecho a recibir información clara y acompañada sobre cada intervención, decidir sobre su propio cuerpo siempre que sea seguro, expresar por quién desea estar acompañada, tener contacto inmediato con su bebe y tener una atención humanizada, digna y segura.

En este contexto, las maternidades los hospitales públicos de Río Negro destacan el rol fundamental de los especialistas en ginecología y obstetricia en la implementación y el cumplimiento efectivo de la Ley de Parto Respetado. Por que con su labor diaria acompañan a las mujeres durante todo el proceso de embarazo, parto y puerperio generando un espacio familiar donde el nacimiento se desarrolle lo más natural posible.

Este modelo me atención entiende que la persona gestante es protagonista activa en el proceso de gestación, parto y postparto, pero no resta importancia a la atención médica. La complementa poniendola al servicio de las necesidades y derechos de quien pare y quien nace.

La Semana Mundial del Parto Respetado es una iniciativa que busca revertir la violencia obstétrica y es una oportunidad para que los equipos de salud repiensen sus prácticas, las personas gestantes conozcan sus derechos y la legislatura le de fuerza al marco normativo vigente.