Ramos Mexia: ARSA entrego materiales para fortalecer las redes de agua potable

Ricardo Manrique 2 horas ago

Aguas Rionegrinas continúa acompañando a los municipios rionegrinos con el objetivo de ampliar y fortalecer las redes de agua potable y saneamiento en la provincia. En este marco, se concretó la entrega de materiales al municipio de Ramos Mexía, a fin de avanzar en obras que mejorarán la prestación del servicio para las vecinas y vecinos.

En Ramos Mexía se entregaron materiales adquiridos por Aguas Rionegrinas para la nueva extensión de la red de agua, correspondiente al proyecto de obras presentado por el municipio. En esta instancia, se entregaron cerca de 1.500 metros de cañería, esenciales para iniciar los trabajos de ampliación del servicio.

Desde Aguas Rionegrinas se destacó que estas acciones forman parte del acompañamiento permanente que la empresa mantiene con los gobiernos locales, con el fin de asegurar obras que contribuyan al acceso al agua potable y al saneamiento en toda la provincia.

