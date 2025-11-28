Radio Nacional Jacobacci inicia su proceso de relanzamiento

El intendente José Mellado recibió a Gabriela Mambretti, gerente de Radio Nacional, y a Adrián Moreno, coordinador de Emisoras de Radio Nacional en Río Negro, para avanzar en el proceso de relanzamiento de LRA 54 Radio Nacional Jacobacci.

Durante el encuentro dialogaron sobre la nueva propuesta programática que acompañará esta etapa, con el objetivo de abrir micrófonos a todas las voces de la comunidad y fortalecer el rol social y comunicativo de la emisora.

Además, se abordaron temas vinculados a los terrenos donde funciona la radio en la localidad, junto a otros asuntos de interés institucional.

Mellado destacó la importancia de Radio Nacional en la Región Sur, donde cuenta con una amplia audiencia. “Por su alcance y su rol comunicativo y social, transmitiendo noticias, música y avisos al poblador rural, la emisora cumple una función relevante no solo para Jacobacci y sus alrededores, sino para toda la Región Sur”, afirmó el jefe comunal.