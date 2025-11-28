Jacobacci Noticia del día Regionales

Radio Nacional Jacobacci inicia su proceso de relanzamiento

Ricardo Manrique 16 horas ago

El intendente José Mellado recibió a Gabriela Mambretti, gerente de Radio Nacional, y a Adrián Moreno, coordinador de Emisoras de Radio Nacional en Río Negro, para avanzar en el proceso de relanzamiento de LRA 54 Radio Nacional Jacobacci.

Durante el encuentro dialogaron sobre la nueva propuesta programática que acompañará esta etapa, con el objetivo de abrir micrófonos a todas las voces de la comunidad y fortalecer el rol social y comunicativo de la emisora.

Además, se abordaron temas vinculados a los terrenos donde funciona la radio en la localidad, junto a otros asuntos de interés institucional.

Mellado destacó la importancia de Radio Nacional en la Región Sur, donde cuenta con una amplia audiencia. “Por su alcance y su rol comunicativo y social, transmitiendo noticias, música y avisos al poblador rural, la emisora cumple una función relevante no solo para Jacobacci y sus alrededores, sino para toda la Región Sur”, afirmó el jefe comunal.

Next Post

Noticia del día Pilcaniyeu Regionales

Pilcaniyeu avanza con la renovación integral de la nomenclatura urbana

vie Nov 28 , 2025
La Municipalidad de Pilcaniyeu inició la renovación integral de las nomenclaturas de todas las calles de la localidad, un proyecto que permitirá mejorar la señalización, facilitar la ubicación de los vecinos y reforzar la identidad de cada sector del pueblo. La inversión asciende a $16.619.472, gestionada por la intendenta Daniela […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

noviembre 2025
L M X J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias