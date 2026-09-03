Ramos Mexía acordó una importante mejora salarial para los trabajadores municipales

El acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo Municipal y los gremios contempla una actualización del sueldo básico que impactará en los haberes de planta permanente y contratados.

La Municipalidad de Ministro Ramos Mexía informó que alcanzó un acuerdo con los gremios que representan a las y los trabajadores municipales, mediante el cual se estableció una actualización significativa del sueldo básico.

La mejora tendrá impacto tanto en los trabajadores de planta permanente como en el personal contratado, y también repercutirá sobre adicionales como antigüedad y zona, generando un incremento de entre el 10% y el 13% en los haberes, según cada situación particular.

Desde el Ejecutivo Municipal señalaron que el incremento se encuentra por encima de la inflación acumulada entre abril y agosto, estimada en 11,1% según el INDEC, lo que representa una recuperación del poder adquisitivo de los salarios municipales.

Un acuerdo alcanzado mediante el diálogo

La actualización salarial fue acordada a partir del diálogo sostenido entre el Ejecutivo Municipal y las organizaciones gremiales, buscando compatibilizar una mejora concreta para los trabajadores con la sustentabilidad económica de las cuentas municipales.

Desde el Municipio destacaron el rol fundamental que cumplen las y los trabajadores municipales en el funcionamiento cotidiano de la localidad y señalaron que la actualización constituye un reconocimiento al esfuerzo y compromiso que sostienen diariamente.

Pago de haberes y jornadas de agosto

En el marco del acuerdo, la Municipalidad informó que los haberes correspondientes al mes de agosto serán acreditados en las cuentas bancarias de los empleados municipales de planta permanente y contratados el jueves 3 de septiembre.

Ese mismo día también se realizará el pago de las jornadas y becas correspondientes a agosto, en la oficina de la Secretaría de Hacienda, en el horario de 11 a 13 horas.

El acuerdo representa así una nueva actualización de los ingresos de los trabajadores municipales de Ramos Mexía, alcanzada mediante el consenso entre las partes y con el objetivo de mejorar las condiciones laborales sin comprometer el equilibrio financiero del Municipio.