La Justicia autorizó un nuevo embargo contra la diputada libertaria Lorena Villaverde

Se trata de un expediente por un presunto incumplimiento vinculado a un lote en el complejo Tajamar, de La Grutas. El embargo ronda los USD 30 mil.

La Justicia de Río Negro autorizó un nuevo embargo por 30 mil dólares contra la diputada Lorena Villaverde, en el marco de una medida cautelar dictada a partir de la presentación de un damnificado por la entrega de un lote en el complejo Tajamar de Las Grutas.

La resolución se suma a otros reclamos judiciales que ya habían puesto bajo la lupa la operatoria vinculada a la comercialización de terrenos en esa zona de la costa rionegrina.

De acuerdo con lo planteado en el expediente, el demandante denunció incumplimientos relacionados con la entrega del lote adquirido en el emprendimiento inmobiliario. A partir de ese reclamo, la Justicia hizo lugar a la cautelar y dispuso la traba del embargo por el monto reclamado en dólares.

El nuevo avance judicial vuelve a complicar el frente legal de Villaverde, que ya venía acumulando presentaciones vinculadas a presuntas irregularidades en la venta de terrenos en Las Grutas.

Villaverde sostiene la presidencia de La Libertad Avanza (LLA) en Río Negro, a pesar de que estar muteada, luego del escándala por una causa vinculada al narcotráfico en Estados Unidos, que incluso la obligó a renunciar a la banca en el Senado de la Nación.

En su lugar asumió Enzo Fullone, quien desde entonces se convirtió en el armador libertario de la provincia. Fullone, con línea directa con la Casa Rosada, es el potencial candidato libertario a la gobernación de la provincia.

En marzo de este año, la Justicia había autorizado un embargo por un monto similar. ¿La causa? La misma: incumplimientos en la entrega de lotes en el mismo complejo costero.

En ambos casos la Justicia ordenó, como medida preventiva, el embargo de fondos depositados en las cuentas bancarias de la parlamentaria.

En este caso el denunciante reside en Bariloche. Villaverde redujo si presencia pública aunque en sus redes mantuvo los discursos políticos, en defensa de las políticas que encabeza el presidente Javier Milei.

En una de sus últimas publicaciones, Villaverde finalizó un video político- relacionado a la credibilidad de Milei en comparación con dirigentes opositores, con esta frase: “frente a la mentira de los mismos de siempre, la verdad se revela”.