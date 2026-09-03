Jacobacci: Municipio y gremios acordaron el pago de un bono de $200.000

El acuerdo fue alcanzado en el marco de la reunión paritaria entre el Ejecutivo Municipal y los representantes de los trabajadores y trabajadoras.

Luego de un cuarto intermedio acordado entre las partes, se retomó la reunión paritaria entre el Ejecutivo Municipal de Jacobacci y los gremios que representan a los trabajadores y trabajadoras municipales.

En este marco, el Ejecutivo Municipal aceptó la propuesta de otorgar un bono extraordinario de $200.000, que será abonado en dos partes.

De acuerdo con lo establecido en la reunión, el pago se realizará de la siguiente manera:

$100.000 junto con el cobro de los haberes correspondientes al mes de agosto .

junto con el cobro de los haberes correspondientes al mes de . $100.000 a partir del 20 de septiembre.

La propuesta fue acordada por todas las partes, alcanzando así un consenso en el marco de las negociaciones paritarias.

Asimismo, se estableció una nueva reunión paritaria para el próximo 29 de septiembre, a las 8:30 horas, donde se dará continuidad al diálogo entre el Ejecutivo Municipal y las organizaciones gremiales.

El acuerdo representa una nueva instancia de negociación destinada a avanzar en mejoras para los trabajadores municipales de Ingeniero Jacobacci.