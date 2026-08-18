¿Qué es el trámite de “Cuidador” para una vivienda adjudicada por IPPV?

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) ofrece una alternativa para aquellos adjudicatarios que, por razones de salud o trabajo, deben ausentarse temporalmente de su vivienda. Se trata de la figura del “Cuidador”, que permite dejar a una persona al cuidado del inmueble por el plazo de un año, siempre que la vivienda se encuentre al día con el pago de las cuotas.

Si bien las viviendas adjudicadas por el IPPV no pueden cederse, alquilarse ni venderse hasta que estén totalmente canceladas y escrituradas, esta herramienta permite contemplar situaciones particulares en las que el titular debe ausentarse por un período determinado.

Se trata de aquellos casos en que el o los adjudicatarios deban ausentarse por razones debidamente justificadas, tales como motivos de salud o laborales. Este trámite permite autorizar de manera excepcional a otra persona para que habite la vivienda de forma transitoria, siempre con la documentación y las justificaciones correspondientes.

¿Cuándo se puede solicitar y qué documentación se necesita?

Para realizar el trámite, es fundamental tener las cuotas de la casa al día. Además, el pedido debe estar debidamente justificado en alguno de los siguientes motivos:

Salud: acompañando estudios o certificados médicos que acrediten la situación

Laboral: acompañando Resolución, Disposición u otro Acto Administrativo que justifique el traslado.

¿Cuánto tiempo tiene vigencia este trámite?

Tiene una vigencia de un año y puede renovarse por igual término por única vez.

En casos debidamente justificados, su otorgamiento quedará sujeto a evaluación y criterio del organismo.

¿Dónde se realiza?

El trámite se gestiona de manera presencial en la Delegación del IPPV más cercana al domicilio de la vivienda.